Ноутбук и снаряжение для страйкбола украл великолучанин из частного дома

15:02, 23 октября 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 октября в частный дом по Механическому проезду, разбив оконное стекло, проник неизвестный и украл ноутбук, снаряжение для игры в страйкбол и рюкзак. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый горожанин 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело.