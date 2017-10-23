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Ноутбук и снаряжение для страйкбола украл великолучанин из частного дома

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 октября в частный дом по Механическому проезду, разбив оконное стекло, проник неизвестный и украл ноутбук, снаряжение для игры в страйкбол и рюкзак. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый горожанин 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

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