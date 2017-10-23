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Общество

Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале

Псковская компания Pleskov Media приняла участие в создании ролика о съемках фильма «Салют-7». Как рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Даниил Ивлев, один из авторов роликов, совместно с небольшой командой из Санкт-Петербурга псковичи подготовили несколько промо-роликов о фильме, которые были представлены на Каннском и Берлинском кинофестивалях, а также на кинофестивале Кинотавр в Сочи. Кроме того, псковичи создали небольшое видео, в котором рассказывалось о сьемках картины.

«Все материалы были созданы еще до выхода ленты в широкий прокат. Сейчас мы доделываем ролик о создании спецэффектов и компьютерной графики в «Салюте-7», - добавил Даниил Ивлев.

Напомним, лента «Салют-7» Клима Шипенко вышла в широкий прокат 12 октября. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю первой в мире стыковки с неуправляемым объектом в космосе: в 1985 году «Салют-7» перестал отвечать на сигналы и на ее спасение были отправлены Владимир Джанибеков (Павел Деревянко) и Виктор Савиных (Владимир Вдовиченков). 

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