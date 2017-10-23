Акция «Правовая помощь детям» состоится в Псковской области

18:21, 23 октября 2017, ПАИ

В рамках партпроекта «Единой России» «России важен каждый ребенок» в Псковской области состоится акция «Правовая помощь детям». Акция будет проходить до конца ноября 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В Псковской области координатором проекта является депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов. Он отметил, что такая акция в области стала уже ежегодной. По всему региону будут работать «консультативные пункты» по оказанию юридической помощи детям, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям, опекунам и иным законным представителям.

Организаторами выступают псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Управление Минюста России по Псковской области, Прокуратура Псковской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, Главное государственное управление юстиции по Пскову и Псковской области, Управление внутренних дел по Пскову и Псковской области, Адвокатская и Нотариальная палаты Псковской области, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, Управление социальной защиты населения Псковской области, Управление образования Псковской области.

Специалисты и сотрудники ведомств совместно проведут лекции, семинары и профилактические беседы по правовым вопросам в общих и специальных образовательных учреждениях, заведениях с системой профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних и иных организациях.

Партийный проект «Единой России» «России важен каждый ребенок», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках партпроекта оказываются содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами. При активной позиции партпроекта Государственной Думой был поддержан законопроект, упрощающий порядок госзакупок для организаций по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.