Лимоны, тыквы и саженцы в ручной клади задержаны на границе в Псковской области

18:16, 23 октября 2017, ПАИ

В период с 20 по 22 октября в пунктах пропуска через госграницу в Псковской области был запрещен ввоз товаров в ручной клади физических лиц, следующих из Эстонии и Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, 20 октября в автомобильном пункте пропуска Куничина Гора не пропустили два саженца для защищенного грунта, а в автомобильном пункте пропуска Лудонка – более 24 кг свежих яблок. 21 октября в автомобильном пункте пропуска Бурачки запрещен ввоз более 8 кг свежих лимонов; 22 октября в автомобильном пункте пропуска Шумилкино - свежей тыквы весом 17,77 кг.

Причиной запретов стало отсутствие фитосанитарных сертификатов.