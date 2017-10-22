Ввоз картофеля и ягод запрещён в Себежском районе

16:32, 23 октября 2017, ПАИ

21 октября в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района пресечён ввоз более 20 тонн продовольственного картофеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской области, причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

22 октября в этом же контрольном пункте запрещено перемещение из Белоруссии двух партий саженцев голубики и клюквы в количестве 560 штук. Причина запретов – ограничение перемещения посадочного материала из Белоруссии через фитосанитарные контрольные пункты Псковской области.

Партии подкарантинной продукции возвращены в Белоруссию.