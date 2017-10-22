0
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
09:40
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
16:15
Приключения «электроника»
15:55
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
15:32
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
15:16
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
15:00
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Экономика

Ввоз картофеля и ягод запрещён в Себежском районе

21 октября в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района пресечён ввоз более 20 тонн продовольственного картофеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской области, причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

22 октября в этом же контрольном пункте запрещено перемещение из Белоруссии двух партий саженцев голубики и клюквы в количестве 560 штук. Причина запретов – ограничение перемещения посадочного материала из Белоруссии через фитосанитарные контрольные пункты Псковской области.

Партии подкарантинной продукции возвращены в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
19 октября 2017
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30% 1
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
19 октября 2017
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
19 октября 2017
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
19 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона 3

Идет загрузка...