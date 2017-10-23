Сотрудники МЧС и налоговой службы Пскова вышли на субботник по уборке территории

15:50, 23 октября 2017, ПАИ

23 октября в рамках осеннего месячника более 20 сотрудников Главного Управления МЧС России по Псковской области приняли участие в уборке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниыипалитета.

На субботник вышли сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области и коммерческой организации ООО «Ивица». Организации убрали прилегающие территории от мусора и опавшей листвы.

В налоговой службе отметили, что ежегодно откликаются на просьбы муниципалитета принять участие в уборке и благоустройстве города.

Добавим, в минувшие выходные в месячнике по уборке города приняли участие псковичи вместе с депутатами Псковской городской Думы, они убрали сквер по улице Застенной. Также на уборку берега реки от Степановского лужка до моста Александра Невского вышли члены гаражных кооперативов.

Кроме того, 27 октября сотрудники Регионального Управления МЧС России будут убирать территорию от улицы Инженерной до улицы Звездной.

Напомним, 7 октября, в Пскове состоялся единый день уборки территорий, в котором приняло участие 5300 человек. Псковичи привели в порядок придомовые территории, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другие общественные места, закреплённые за предприятиями и организациями каждого района.

В УГХ выразили благодарность тем организациям и неравнодушным псковичам, которые уже приняли участие в общегородском субботнике и напомнили, что месячник по уборке продолжается. В нем может принять участие каждый пскович. Инвентарь, рабочие перчатки, мешки для мусора, контейнеры или транспорт для вывоза мусора по заявкам на участие в уборке предоставляется в УГХ. Обратиться можно по телефонам: 8 (8112) 29-15-12, 8 (8112) 29-15-00.

Отметим, отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова обращается к руководителям предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и индивидуальным предпринимателям с призывом принять участие в месячнике по уборке города, который проходит с 1 по 31 октября.