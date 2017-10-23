Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России взяли «золото» и «бронзу» на городском чемпионате по самбо

18:03, 23 октября 2017, ПАИ

В Пскове прошли соревнования по самбо, в которых приняли участие более 50 спортсменов не только из областного центра, но и районов Псковской области. Спортсмены Псковского филиала Академии ФСИН России взяли четыре золотые и три бронзовые медали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, спортсмен Шамиль Шахбанов одержал победу в весовой категории до 62 кг, Давид Биджосян стал первым в весовой категории до 68 кг, а Магомед Сайпудинов победил в весовой категории до 74 кг. Также Асхаб Нурмагомедов взял «золото» чемпионата в весе до 82 кг.

Кроме того, курсанты Псковского филиала академии Эльгар Насруллаев, Сократ и Гаждибек Тагировы стали бронзовыми призерами чемпионата в своих весовых категориях.