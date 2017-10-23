Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
24 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет заместитель начальника Главного управления России - начальник управления регионов России Министерства иностранных дел Республики Беларусь Александр Соловьев. Время эфира уточняется.
В Пскове проходит 49-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства. Тема — «Обеспечение равных прав граждан Союзного государства». Александр Соловьев курирует взаимодействие соседней республики с российскими регионами и, в частности, с Псковской областью. Как развивается сотрудничество Пскова и Минска — об этом Александр Соловьев расскажет в эксклюзивном интервью в прямом эфире ПАИ-live.