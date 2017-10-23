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Общество

До -5 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

24 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 м/сек. Температура по области: ночью -5…0 градусов,  днем 0…+5 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы. Радиационный фон находится в норме.

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