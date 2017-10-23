Жители микрорайона Псковкирпич подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды»

17:09, 23 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 23 октября, жители микрорайона Псковкирпич подали в УГХ заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», которая стала 61-ой заявкой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заявка была подготовлена еще зимой при содействии депутата по округу № 4 Сергея Гаврилова. Депутат оказал помощь в подготовке проектов благоустройства лесопарковой зоны и оформления документации. Более 100 жителей одобрили проект и поддержали участие в данной программе.

«Радует, что псковичи серьезно отнеслись к программе по созданию комфортной городской среды во дворах и на общественных территориях. И этот интерес с каждым днем растет. Об этом свидетельствуют рост обращений жителей по данному вопросу в УГХ», - отметил Сергей Гаврилов.

В конечном итоге благоустройства данной территории должна получиться полноценная удобная и безопасная пешеходная аллея в пределах ландшафтной территории, с установкой недостающих опор электроосвещения, скамеек и урн.

В данный момент передвижение жителей от шоссе, где располагаются автобусная остановка, больница, школа, торговые точки к жилой зоне микрорайона проходит по единственно возможному пути - вдоль проезжей части улицы Боровой. На сегодняшний день там не предусмотрено разграничение движения транспортных средств и пешеходов.

Заявку на участие в программе можно подать в УГХ в отдел по обращению граждан (Яна Фабрициуса, 6а). Справки по телефонам: 29-15-03, 29-15-02. Заявки принимаются до 1 ноября 2017 года.

Напомним, в Пскове на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году выделено около 40 миллионов рублей. Благоустраивается 13 дворовых и 4 общественных территории.