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Общество

В ходе проверки эксплуатации пассажирских трапов на аэродроме Пскова выявлены наршения

В Пскове, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре и Ярославле инициированы процессуальные проверки на предмет оценки действий эксплуатантов аэродромов по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте. 

После происшествия в аэропорту Пулково, когда выдвижной пролет трапа обрушился и с высоты более трех метров упали два пассажира - женщина 1973 года рождения с полуторогодовалой внучкой - руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России поручил руководителям следственных отделов организовать работу по установлению обстоятельств текущей эксплуатации пассажирских трапов на аэродромах в пределах территории оперативного обслуживания, включая вопросы их постановки на государственный учет.

В ряде случаев, где выявлены аналогичные нарушения, будут проведены процессуальные проверки.

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