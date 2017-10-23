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Общество

Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» национального конкурса красоты «Мисс Россия» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца Dance Family, где изучили новые направления танца под руководством опытных тренеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

«Танцевальный урок проходил в теплой и непринужденной атмосфере. Многие участницы решили не останавливаться на одном уроке и попробовать свои силы на регулярных занятиях школы танца, где проходил мастер-клас», - отметил он.

  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили танцевальный мастер-класс в студии танца «Dance Family»
    Фото: Даниил Леонтьев

 

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  • Сюжет
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