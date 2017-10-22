Псковичи принимают участие в третьем этапе фестиваля ГТО в Крыму

17:42, 23 октября 2017, ПАИ

Команда Псковской области принимает участие в соревнованиях III этапа Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, которые проходят в международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

После двух дней соревнований команда региона заняла 9 место в беге на 60 м. Лучшие личные результаты показали в III ступени Леонид Ковалев – 7.82, Виктория Пешко – 8,34, в IV ступени – Сиевуш Рахимов – 8,59, Анастасия Голубева– 9,47.

В прыжках в длину с места псковская команда стала 12-й. В личном первенстве лучшими оказались Леонид Ковалев – 255 и Виктория Пешко – 238 (III ступень), Алексей Маньшин – 214 и Анастасия Голубева – 200 (IV ступень).

В плавании команда псковичей показала 76 место.

Результаты выступлений можно отслеживать по ссылке - http://fest.gto.ru/2017.