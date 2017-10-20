Семинар при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России проходит в Пскове

17:32, 23 октября 2017, ПАИ

Постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства «Обеспечение равных прав граждан Союзного государства» начал работу на площадке Псковского государственного университета. В первом заседании приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель, курирующий направление межпарламентских связей, Валентин Каленский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Участников заседания приветствовал депутат Государственной Думы РФ, член Парламентского Собрания Артём Туров. «Именно здесь в приграничном регионе особенно чувствуются тесные белорусско-российские взаимоотношения. Здесь видно, как что работает или не работает. Мы должны предпринимать все усилия для того, чтобы наши граждане везде чувствовали себя в одинаковых условиях на всей территории Союзного государства», - отметил Артём Туров. Депутат выразил надежду, что в течение двух дней участники семинара сумеют подготовить комплексный подход к решению вопросов повестки и пожелал коллегам успешной работы.

Александр Котов поблагодарил Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России за выбор места очередного заседания. Спикер регионального парламента обратил внимание, что четвёртая часть границы Республики с Российской Федерацией проходит между Псковской и Витебской областями. «Мы соседи, и в этих условиях нам хочется жить в мире и согласии, уважая друг друга, поддерживая экономические и культурные связи, партнерские отношения. Мы хотим дружить – и российский, и белорусский народ всегда этой дружбой дорожили, всегда ценили, и я надеюсь, так будет и впредь», - отметил Александр Котов.

По мнению председателя областного Собрания, парламентский Союз двух государств является важным инструментом поиска взаимовыгодных решений в сфере экономики, культуры и торгового обмена. «Мы давно двигаемся по этому пути, но, мне кажется, ещё не мало вопросов, которые лежат не на поверхности, но могут существенно повлиять на развитие наших стран, приграничных территорий», - сказал Александр Котов и напомнил, что у Псковской области с Белоруссией подписано соглашение, первые результаты действия которого уже можно видеть.

Спикер выразил надежду, что работа в сфере обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии будет способствовать тому, что законодательство двух государств в этой части станет похожим. «В этом случае нам легче будет реализовывать взаимовыгодные проекты», - поделился позицией Александр Котов.

Семинар продолжился выступлениями представителей приграничных регионов. В частности, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Витебского облисполкома, а в прошлом - вице-спикер Псковского областного Собрания, экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Христофоров обратил внимание выступающих на необходимость формирования единого экономического пространства и единого рынка труда на территории Союзного государства и отдельно остановился на каждом направлении сотрудничества Витебской области с субъектами Российской Федерации, выделив при этом Псковскую область.

Программа заседания рассчитана на два дня. Помимо основной повестки, предполагающей обсуждение в режиме свободного микрофона, парламентарии намерены рассмотреть вопросы, которые находятся в сфере ведения комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.

Отметим, постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании был создан по инициативе союзных парламентариев и начал работу в 2006 году. Традиционно семинар собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Белоруссии и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. В состав депутатов, представляющих российскую сторону, входит депутат Государственной Думы Александр Козловский.