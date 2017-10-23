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Изъятое оружие и наркотики стали итогом рейда по ночным клубам Великих Лук

Изъятое оружие и наркотики стали итогом рейда по ночным клубам Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время антинаркотического рейда в ночном клубе Великих Лук обнаружены пять несовершеннолетних, находившихся здесь без законных представителей. С подростками и их родителями проведена профилактическая беседа. Несовершеннолетних направили на медицинское освидетельствование. В результате, у одного из них выявлено состояние алкогольного опьянения. В отношении законных представителей принято решение о привлечении их к административной ответственности. 

14 молодых людей доставлены в отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, где произведен их досмотр и проверка по информационно-справочным учетам. Затем их направили на медицинское освидетельствование.

А на автостоянке перед входом в ночной клуб на проспекте Ленина полицейские задержали 26-летнего великолучанина, у которого при досмотре в сумке обнаружили порошкообразное вещество весом до 1 грамма, предположительно являющееся наркотическим средством амфетаминовой группы. Изъятое вещество направлено на исследование.

Здесь же на автостоянке перед увеселительным заведением задержан и другой 22-летний житель Великих Лук. При досмотре его автомобиля под передним сиденьем обнаружен травматический пистолет в снаряженном состоянии со спиленным заводским номером. Изъятое оружие направлено на исследование. С обоими молодыми людьми проведены необходимые мероприятия.

Из этого ночного клуба  19 человек доставлены в полицию, где произведены их досмотр и соответствующая проверка. По результатам медицинского освидетельствования у пяти доставленных - выявлено состояние опьянения, вызванное употреблением наркотических средств и психотропных веществ.

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