Развитие пассажирских перевозок обсудят в Пскове представители автотранспортной отрасли
Заседание общего собрания Союза автотранспортных предприятий транспорта общего пользования Псковской области состоится в Пскове 25 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
Участники собрания обсудят развитие городских автобусных перевозок, перспективы развития внутриобластных пригородных, междугородних и международных пассажирских перевозок, а также вопросы автодорожной безопасности.
С докладами на заседании выступят первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков, президент некоммерческого партнерства «Единая Транспортная Система «Автобусные Линии Страны», член правления Российского автотранспортного союза Борис Лоран, директор филиала Агентство автомобильного транспорта по Псковской области Юлия Демидова.