В МВД намерены ужесточить наказание за езду в пьяном виде

19:30, 23 октября 2017, ПАИ

МВД России предлагает ужесточить наказание за езду в пьяном виде, увеличив максимальный срок лишения свободы и размер штрафа, предусмотренные за это правонарушение. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, пишет Росбалт.

«Для повышения эффективности противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения законопроектом предлагается увеличить максимальные срок лишения свободы и размер штрафа, установленные санкцией статьи 264.1 („Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию“) УК РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 200 до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы или в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности. Также эта статья предусматривает принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.