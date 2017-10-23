Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым

19:34, 23 октября 2017, ПАИ

Депутаты фракции «Единая Россия» 23 октября встретились с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым – знакомство с депутатами всех парламентских объединений запланировано на ближайшие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

И хотя первая встреча предполагала лишь определение основных направлений совместной работы, депутаты воспользовались ситуацией и обозначили перед руководителем исполнительной власти региона главные проблемы своих округов, высказали пожелания по работе областных программ и по формированию проекта бюджета на следующий год.

«Конечно, ещё очень мало времени прошло, чтобы вникнуть в суть проблем, но общее впечатление, думаю, у вас уже есть – на прошлой неделе прошло много встреч», - взял слово председатель областного Собрания Александр Котов и обратил внимание временно исполняющего обязанности губернатора на необходимость проведения индексации заработной платы работников бюджетной сферы, а также социальных выплат, особенно тех, которые остро влияют на состояние доходов жителей области. «Впереди у нас бюджетный процесс, мы готовы к сотрудничеству, к диалогу, к совместной работе», - сказал Александр Котов.

Михаил Ведерников отметил, что пока проект бюджета региона проходит согласование в Министерстве финансов, об окончательных цифрах говорить рано. При этом врио губернатора подчеркнул, что готов лично отстаивать все запланированные статьи расходов. «Двери моего кабинета открыты, для депутатов Собрания тем более, я рассчитываю на вашу поддержку, на взаимодействие с вами», - отметил Михаил Ведерников и предложил депутатам в формате регулярных встреч обмениваться информацией о наиболее острых проблемах.

Председатель областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова сообщила врио главы региона о том, что организация, которую она представляет в парламенте, ставит перед исполнительной властью целый ряд социальных вопросов. «Многие из них разрешались, но некоторые по состоянию на сегодня носят либо недоговорённый характер, либо отложены в сторону, что в целом нас не устраивает», - уточнила депутат. Ульяна Михайлова согласилась с актуальностью предложения, обозначенного председателем Собрания Александром Котовым, касающимся необходимости индексации зарплат и выплат, а кроме того напомнила о важности проведения переоценки кадастровой стоимости земель в садоводствах и продления установленных каникул.

Всеволод Козловский во время встречи акцентировал внимание на необходимость увеличения финансирования по программе «Молодая семья» - только в Великих Луках с населением в сто тысяч в очереди стоит порядка двухсот семей. Михаил Ведерников согласился с обоснованностью предложения: «С учётом демографической ситуации это должна быть одна из основных программ».

Себежанка Дарья Козьякова привлекла внимание врио главы региона к финансовому состоянию муниципалитета и проблемам, возникшим в период подготовки к отопительному сезону. Михаил Ведерников сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с главами муниципальных образований и надеется выяснить причины ситуации более детально.

Олег Савельев рассказал об остановившихся работах по прокладке газопровода в посёлок Кунья – в самом населённом пункте разводка выполнена, но лишь только труба подошла к частной территории, всё застопорилось. Почти два года жители ждут окончания работ, на выполнение которых оставался месяц.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Александр Братчиков напомнил о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, причиной которой стали ливни, прошедшие в конце августа и в сентябре. В результате стихийного бедствия погибла значительная часть урожая. По словам Александра Братчикова, ранее уже была достигнута договорённость с губернатором по выезду комиссии и оценке ущерба с дальнейшим покрытием издержек из федерального бюджета.

Присутствующий на встрече заместителя губернатора Максим Жаворонков сообщил депутату, что договорённости остаются в силе, и сейчас регион готовит пакет необходимых документов, который будет представлен в комиссию.

Виктор Антонов обратил внимание, что пятеро из одиннадцати членов комитета по труду и социальной политике, который он возглавляет в парламенте, являются врачами. «Население надеется, что врачи помогут изменить положение дел в здравоохранении, поэтому нас и выбирают, - предположил депутат. – Кадры, доступность медицинской помощи, использование техники и оборудования – вот главные проблемы регионального здравоохранения».

Руководитель комитета выразил надежду, что Михаил Ведерников уделит особое внимание как решению этих проблем, так и встречам с депутатами-врачами, которые могут поделиться своим видением: «Многие проблемы можно решить при правильной организации лечебного процесса».

«Не сомневаюсь, что каждый из вас помимо того, что депутат, является экспертом высокого уровня и прекрасно понимает проблематику. Ещё раз призываю вас к диалогу, к общению, особенно если вы видите, что что-то требует оперативного вмешательства», - согласился с предложениями депутатов Михаил Ведерников.

Завершая заседание, руководитель фракции Валентин Каленский обратил внимание на сложившуюся традицию встреч с главой региона «и не только при обсуждении и принятии бюджета». «Спустя определённое время мы встречались в этом зале и обсуждали результаты поручений, которые губернатор по нашим обращениям давал органам исполнительной власти, вместе искали ответы, почему, что и где буксует. Наши предложения и вопросы не рождались спонтанно – это обращения наших избирателей. Я думаю, эта производственная традиция сохранится, и мы будем находить время на такие встречи», - подвёл итог руководитель фракции «Единая Россия».

Отметим, что в ближайшие дни врио губернатора Михаил Ведерников встретится со всеми фракциями областного Собрания депутатов.

Напомним, 12 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобождён от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.