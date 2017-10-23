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Общество

Жителям Себежа напомнили о противопожарной безопасности

В Себеже  государственный инспектор Опочецкого, Красногородского и Себежского районов по пожарному надзору в рамках профилактической операции «Отопительный сезон» и месячника гражданской обороны провел рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведен обход 5 жилых домов, в том числе с проживанием многодетных семей и престарелых граждан.

По итогам рейда проинструктировано под роспись 10 человек, проведено 1 собрание граждан, на котором присутствовало 5 человек. При осуществлении рейда распространено 2 листовки тиражом 30 экземпляров по соблюдению требований пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации печного оборудования и 1 листовка тиражом 15 экземпляров по действиям населения при получении сигналов по гражданской обороне.

Жителям города дополнительно напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и Себежского района, а также основные причины пожаров и гибели людей в осенне-зимний период.

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