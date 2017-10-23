Старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне

20:18, 23 октября 2017, ПАИ

В воинской части в Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Инцидент произошел около 16:00 в станице Шелковская. «Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением»,— сообщил собеседник агентства. Имя нападавшего и вероятные причины его конфликта с сослуживцами не называются.

«Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи»,— рассказали в Росгвардии. Военная прокуратура и военно-следственный отдел уже проинформированы о происшествии, проводится служебная проверка.