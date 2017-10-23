0
19:34
Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым
17:25
Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:02
Псков в октябре: золото 903-ей пробы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:05
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
15:55
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале
14:51
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
14:31
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
Еще новости
Общество

Старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне

В воинской части в Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Инцидент произошел около 16:00 в станице Шелковская. «Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением»,— сообщил собеседник агентства. Имя нападавшего и вероятные причины его конфликта с сослуживцами не называются.

«Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи»,— рассказали в Росгвардии. Военная прокуратура и военно-следственный отдел уже проинформированы о происшествии, проводится служебная проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым
23 октября 2017
Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым
Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 октября 2017
Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псков в октябре: золото 903-ей пробы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 октября 2017
Псков в октябре: золото 903-ей пробы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
23 октября 2017
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале
23 октября 2017
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале 1
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
23 октября 2017
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
23 октября 2017
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной 2
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
23 октября 2017
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября

Идет загрузка...