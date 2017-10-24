Филиппова канитель наступила по народному календарю

09:17, 24 октября 2017, ПАИ

24 октября по народному календарю начинается Филиппова канитель, пишет сalend.ru. По церковному календарю наступает день святого Филиппа — апостола от семидесяти. Он происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп покинул Иерусалим и пришел в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.

Известно, что у Филиппа было четыре дочери, также верные христианки. Девушки обладали пророческим даром, а одна из них, Ермиония, знала врачебное искусство и умела лечить людей. По преданию, свою жизнь Филипп окончил в городе Траллии, где служил епископом.

На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель — так наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло». Несмотря на распутицу, делами нужно было заниматься — например, везти на мельницу зерно, чтобы намолоть муки или крупы. Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход.

Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду — это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа еще продолжался листопад — нужно было готовиться к тяжелому году.