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Экономика

Россия заняла четвёртое место среди направлений сельскохозяйственного экспорта ЕС

Несмотря на ответные санкции в отношении сельскохозяйственной продукции из Евросоюза (ЕС), Россия заняла четвертое место среди направлений сельскохозяйственного экспорта ЕС. Об этом говорится в материалах на сайте Еврокомиссии, пишет Коммерсант.

В период с сентября 2016 года по август 2017 года объемы продаж незапрещенных продуктов в Россию стали вновь расти и достигли €6,299 млн, что на 14% больше, чем в предыдущий период.

На первом месте в списке крупнейших направлений экспорта ЕС находятся США. На второй и третьей строчке — Китай и Швейцария. В целом в августе экспорт сельскохозяйственных продуктов из ЕС вырос до €11,5 млрд, что на 8% больше по сравнению с июлем, передает «Интерфакс».

Напомним, в июле правительство России продлило санкционное продэмбарго до конца 2018 года. Запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия распространяется на страны, которые ввели антироссийские санкции. В частности, в этот список вошли: США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

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