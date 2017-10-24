День спецназа отмечается 24 октября

08:58, 24 октября 2017, ПАИ

День подразделений специального назначения (День сцецназа) — профессиональный праздник военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных Сил России - отмечается ежегодно 24 октября. Как сообщает calend.ru, дата установлена Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории Российской Республики. В дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А.М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ.

С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения оставалась всегда одной и той же. Они предназначены для антитеррористических действий и проведения различных спецопераций. В настоящее время подразделения специального назначения — это военизированные формирования ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования — «Альфа», «Вымпел», 604 Центр специального назначения внутренних войск МВД РФ (созданный на базе отрядов «Витязь» и «Русь»). Они предназначены для антитеррористических действий, действий по розыску и задержанию особо опасных и вооруженных преступников, ликвидации преступных групп, освобождению заложников и проведения других специальных операций. В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, дерзость, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий. В свой профессиональный праздник спецназовцы получают поздравления от руководства и награды за блестяще выполненные задачи. Традиционно в этот день проходят торжественные и праздничные мероприятия в данных подразделениях.