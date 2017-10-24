Медведев поддержал прямое перечисление оплаты ЖКХ поставщикам услуг

09:52, 24 октября 2017, ПАИ

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил о разработке законопроекта, который предусматривает прямое перечисление гражданами средств за коммунальные услуги организациям-поставщикам, минуя управляющие компании. Медведев поддержал эту инициативу, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам премьер-министра, этот законопроект нужно продвигать. «Потому что в ряде случаев это звено - излишнее абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры? Подготовьте окончательно к внесению на заседание правительства»,— цитирует Дмитрия Медведева ТАСС.

Напомним, в июне в правительстве решили отказаться от введения с 1 января 2018 года нормы, предусматривающей право граждан не платить за коммунальные услуги, если начисления не размещены в ГИС ЖКХ. Механизм, вызывавший опасения бизнес-сообщества, будет скорректирован: с граждан в таких случаях с 1 января 2019 года не будут взимать штрафы за задержку платежа.