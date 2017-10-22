Более 20 тонн продовольственного картофеля запретили ввозить в Псковскую область из Белоруссии

21:18, 23 октября 2017, ПАИ

В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля за перемещением подкарантинной продукции из Республики Беларусь 21 октября запрещен ввоз в контрольном пункте Долосцы Псковской области партии картофеля продовольственного весом более 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета – предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято в соответствии с законодательством РФ

Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

Партия подкарантинной продукции возвращена в Республику Беларусь.