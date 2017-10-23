Михаил Ведерников провёл встречу с участниками Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

21:33, 23 октября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с участниками 49-го семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, который открывается сегодня в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Наши добрососедские отношения проверены временем. У нас общая историческая память. Между администрацией Псковской области и Республикой Беларусь подписано соглашение о взаимодействии в научной, экономической и культурной сферах. Это — хороший залог продуктивного международного двустороннего сотрудничества», — сказал Михаил Ведерников, приветствуя гостей на Псковской земле.

Врио главы региона подчеркнул, что приграничное сотрудничество имеет для Псковской области особое значение. В регионе проходят различные мероприятия, которые носят межрегиональный и международный характер. «В следующем году мы планируем провести в регионе молодежный форум. Будем рады видеть белорусскую молодежь у нас в гостях», — сказал Михаил Ведерников.

В свою очередь депутат Государственной думы РФ Артем Туров от имени комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту поблагодарил руководство региона за поддержку в организации выездного семинара, основные мероприятия которого пройдут в Псковской области 23 и 24 октября. Он рассказал, что семинар является своеобразной подготовкой к предстоящим парламентским слушаниям по вопросу обеспечения равных прав граждан двух стран, которые пройдут в ноябре впервые за всю историю Парламентского Собрания.

По поручению председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина итогом семинара должны стать наработки по созданию концепции сближения субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь, добавил Артем Туров.

Добавим, в работе 49-го семинара принимают участие представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, постоянного Комитета Союзного государства, международных организаций и межгосударственных образований, а также делегации субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь из представителей органов исполнительной и законодательной властей, научного сообщества.