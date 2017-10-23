Представитель администрации Псковской области выступит на общероссийском форуме стратегического планирования в регионах и городах России в качестве эксперта

21:49, 23 октября 2017, ПАИ

Председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев принимает участие в работе 15-го Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации», который проходит 23—24 октября в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Руководитель ведомства выступит экспертом на стратегической сессии Российского экспортного центра на тему «Экспортные стратегии субъектов РФ и компаний: конкурируем в традиционных областях или инвестируем в новые?». Также в мероприятии планируется участие представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, руководителей профильных ведомств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, региональных подразделений по поддержке экспорта Российского экспортного центра, экспортно-ориентированных предприятий.

Участники сессии обсудят возможные направления развития несырьевого неэнергетического экспорта субъектов РФ, а также подходы дальнейшего развития как традиционных, так и инновационных отраслей промышленности в контексте развития внешнеэкономического потенциала России.

Результатом мероприятия будет являться комплекс рекомендаций региональным органам исполнительной власти, направленных на разработку экспортных стратегий субъектов РФ.

Добавим, что ежегодный форум стратегов проводится в городе на Неве с 2002 года. Он является основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Миссия форума — содействовать устойчивому социально-экономическому развитию городов и регионов России, поддерживая многосторонний диалог по поводу долгосрочных приоритетов развития, создавая и продвигая передовые стандарты управления развитием, формируя согласованный взгляд на системы территориального и стратегического планирования.

Организаторы форума — Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегических разработок», а также международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».