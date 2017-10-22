Более 1,5 тонны свежей капусты и картофеля запретили ввозить в Псковскую область из Республики Беларусь

22:11, 23 октября 2017, ПАИ

В контрольном пункте Лобок Псковской области 20 октября запрещен ввоз из Республики Беларусь партии свежих овощей (капуста белокочанная, картофель продовольственный) общим весом 1,54 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - отсутствие фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято в соответствии с законодательством РФ. Партия подкарантинной продукции возвращена в Республику Беларусь.