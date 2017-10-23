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Общество

Правительство планирует ввести штрафы за спекуляции с билетами на ЧМ-2018 по футболу

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о штрафах за незаконную реализацию билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года. В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта позволит выполнить обязательства России перед FIFA и создать систему предотвращения подобных нарушений продажи. Проект закона был подготовлен Минспортом России, пишет Коммерсант.

За незаконную продажу билетов предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тыс. руб. Для должностных лиц предусматривается наложение административного штрафа в размере не менее 150 тыс. руб. Что касается лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, для них, кроме 25-30-кратной стоимости входного билета ( не менее 150 тыс. руб.), предусматривается административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Также предлагается установить административную ответственность за реализацию поддельных входных билетов. Этот вид административного правонарушения обладает большей степенью общественной опасности, чем незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира»,— говорится в пояснении к законопроекту. За подделку документов граждан будут штрафовать на сумму 50 000—70 000 руб., должностных лиц и ИП — на сумму от 150 000 до 200 000 руб. Для юрлиц штраф составит от 1 млн до 1,5 млн руб., деятельность их и ИП можно останавливать на срок до 90 суток. Отмечается, что законопроектом предусматривается сокращенный, 10-дневный срок их рассмотрения дел о таких правонарушениях.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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