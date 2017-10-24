Начался ПАИ-live с замначальника Главного управления России (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с заместителем начальника Главного управления России - начальником управления регионов России МИД Беларуси Александром Соловьевым.
В Пскове проходит 49-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства. Тема — «Обеспечение равных прав граждан Союзного государства». Александр Соловьев курирует взаимодействие соседней республики с российскими регионами и, в частности, с Псковской областью. Как развивается сотрудничество Пскова и Минска — об этом Александр Соловьев расскажет в эксклюзивном интервью в прямом эфире ПАИ-live.