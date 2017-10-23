Дачный дом и летняя кухня петербургской пенсионерки сгорели в Островском районе

09:04, 24 октября 2017, ПАИ

23 октября в 19:08 в Островском районе в деревне Орехово сгорели дачный дом и летняя кухня. Как стало известно Псковскому агентству информации, строения принадлежали пенсионерке, проживающей в Санкт-Петербурге. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Напомним, в этот же день в 9:57 в Пушкинских Горах по улице Ермолаева, 46 сгорел жилой дом. На месте пожара было обнаружено тело пожилой хозяйки дома. Причиной возгорания стало неправильное устройство дымохода отопительной печи. Огнеборцам удалось спасти соседний жилой дом.

Кроме того, в 12:21 в Опочецком районе на 18 км автодороги Опочка – Новоржев в лесовозе КАМАЗ-6511 выгорела кабина по всей площади. Автомобиль принадлежит ООО «Дедовичская лесная компания». Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.