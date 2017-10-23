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Происшествия

Теплоснабжение 11 домов и детского сада восстановлено в Пскове

23 октября в 18:15 в Пскове у дома № 48 по улице Коммунальной произошла утечка теплоносителя на проходящей трассе диаметром 200 мм.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии было отключено теплоснабжение 11 домов с населением 2 тыс. 319 человек по улице Коммунальной, 42, 44, 44а, 44б, 48, 50, 52 и 52а; улице Западной, 9, 9а и 11. В зоне отключения теплоснабжения находился детский сад №47, расположенный по улице Западной, 7.

К 20:40 аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжение восстановлено.

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