Теплоснабжение 11 домов и детского сада восстановлено в Пскове
23 октября в 18:15 в Пскове у дома № 48 по улице Коммунальной произошла утечка теплоносителя на проходящей трассе диаметром 200 мм.
Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии было отключено теплоснабжение 11 домов с населением 2 тыс. 319 человек по улице Коммунальной, 42, 44, 44а, 44б, 48, 50, 52 и 52а; улице Западной, 9, 9а и 11. В зоне отключения теплоснабжения находился детский сад №47, расположенный по улице Западной, 7.
К 20:40 аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжение восстановлено.