Сотруднику псковской инспекции труда грозит тюрьма за взятку

10:07, 24 октября 2017, ПАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора Государственной инспекции труда в Псковской области по факту получения им взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе доследственной проверки установлено, что в период времени с 5 мая по 20 сентября 2016 года инспектор ГИА получил от сотрудника одного из предприятий города Пскова взятку в сумме 17 тысяч рублей за назначение минимального штрафа за выявленное административное правонарушение.

Санкция части 3 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.