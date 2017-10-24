Прокуратура помогла трём псковским сиротам получить квартиры

09:24, 24 октября 2017, ПАИ

В Пскове прокуратура добилась обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По обращениям трех местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура Пскова провела проверку соблюдения жилищного законодательства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены проживать у своих знакомых либо снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к администрации города Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, на органы местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в Пскове.