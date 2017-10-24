0
10:00
Псковская «Комсомолка» устраивает «Тур по новостройкам» 28 октября
21:33
Михаил Ведерников провёл встречу с участниками Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
19:34
Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым
17:25
Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:02
Псков в октябре: золото 903-ей пробы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:05
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
Еще новости
Общество

Прокуратура помогла трём псковским сиротам получить квартиры

В Пскове прокуратура добилась обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По обращениям трех местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура Пскова провела проверку соблюдения жилищного законодательства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены проживать у своих знакомых либо снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к администрации города Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, на органы местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская «Комсомолка» устраивает «Тур по новостройкам» 28 октября
24 октября 2017
Псковская «Комсомолка» устраивает «Тур по новостройкам» 28 октября
Михаил Ведерников провёл встречу с участниками Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
23 октября 2017
Михаил Ведерников провёл встречу с участниками Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым
23 октября 2017
Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым 2
Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 октября 2017
Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псков в октябре: золото 903-ей пробы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 октября 2017
Псков в октябре: золото 903-ей пробы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
23 октября 2017
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале
23 октября 2017
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале 1

Идет загрузка...