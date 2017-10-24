Угонщика ВАЗа поймали великолукские полицейские

10:53, 24 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали гражданина по подозрению в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках от дома по улицы Дружбы был угнан ВАЗ-2107, принадлежащий 26-летнему горожанину. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий задержан безработный, ранее неоднократно судимый 26-летний житель Великолукского района, который подозревается в совершении данного преступления. Угнанная машина обнаружена. Возбуждено уголовное дело.