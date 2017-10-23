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Происшествия

В Армении российский контрактник убил сослуживца и покончил с собой

Военнослужащий-контрактник вооруженных сил России непроизвольно выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел на полигоне в Армении, пишет РИА Новости.

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — говорится в сообщении.

На месте инцидента для выяснения деталей случившегося работает комиссия Южного военного округа.

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