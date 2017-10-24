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Общество

Благоустроить дорогу по улице Пожиговской и Евлентьева просят псковские предприниматели

23 октября глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С просьбой помочь в благоустройстве дороги по улице Пожиговской и Евлентьева к главе города обратились предприниматели, чьи предприятия находятся в этом районе. По словам заявителей, дорога в дождливую погоду становится непроезжей даже на крупной технике. Иван Цецерский поручил Управлению городского хозяйства администрации города Пскова проработать вопрос организации водоотведения на данном участке и уточнить расположение ливневой канализации. Глава Пскова заявил, что готов лично выехать на место, чтобы оценить ситуацию и совместно со специалистами выработать решение.

Жительница частного сектора попросила Ивана Цецерского оказать содействие в решении жилищного вопроса. Половина ветхого дома, в которой она живет, не может быть расселена по ряду юридических причин. Руководитель муниципалитета высказал мнение, что данный случай имеет судебную перспективу и порекомендовал псковичке обратиться в суд.

С другим жилищным вопросом к главе города обратилась жительница Пскова, которая в одиночку воспитывает ребенка-инвалида. Начальник Управления по учёту и распределению жилой площади администрации города Пскова Марина Мусаева пояснила, что заявительница стоит на очереди на получение жилья. По предварительным данным управления, получение квартиры возможно в ближайшие годы.

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