Госдума рассмотрит повышение штрафов пособникам нелегальных мигрантов

09:26, 24 октября 2017, ПАИ

Комитет Госдумы РФ по госстроительству рассмотрит разработанный МВД законопроект об ужесточении наказания содействующим нелегальным мигрантам в оформлении поддельных документов, а также предоставляющим им в аренду жилье и транспорт. Об этом пишет газета «Известия».

Текст проекта предполагает увеличение штрафов для компаний, показывающих подобные услуги до 400 до 500 тыс. рублей. Согласно действующему законодательству, взыскания составляют 200-300 тысяч рублей.

Физических лиц, причастных к подделке документов для нелегальных мигрантов предлагается штрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей. При этом в настоящее время штраф для граждан по этой статье не может превышать четыре тысячи рублей.