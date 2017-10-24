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Общество

Госдума рассмотрит повышение штрафов пособникам нелегальных мигрантов

Комитет Госдумы РФ по госстроительству рассмотрит разработанный МВД законопроект об ужесточении наказания содействующим нелегальным мигрантам в оформлении поддельных документов, а также предоставляющим им в аренду жилье и транспорт. Об этом пишет газета «Известия».

Текст проекта предполагает увеличение штрафов для компаний, показывающих подобные услуги до 400 до 500 тыс. рублей. Согласно действующему законодательству, взыскания составляют 200-300 тысяч рублей.

Физических лиц, причастных к подделке документов для нелегальных мигрантов предлагается штрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей. При этом в настоящее время штраф для граждан по этой статье не может превышать четыре тысячи рублей. 

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