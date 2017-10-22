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Экономика

В России станет меньше подделок люксовых брендов

Минпромторг России намерен бороться с нелегальными копиями люксовых брендов на законодательном уровне. В частности, ведомство планирует с 1 июля 2018 года внедрить новый порядок уничтожения фальсифицированных одежды и обуви, пишет газета «Известия».

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов направил на согласование в Минэкономразвития и МВД законопроект, предполагающий внесение поправок в закон «О таможенном регулировании в РФ», «О промышленной политике в РФ», Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту Министерства промышленности и торговли РФ, который оказался в распоряжении газеты «Известия», ведомство предлагает оптимизировать расходы на утилизацию продукции легкой промышленности и вменить в обязанности владельцам контрафактных и фальсифицированных товаров оплату хранения, транспортировки и уничтожения продукции на территории России.

Как отмечается в документах ведомства, объем незаконного оборота продукции легкой промышленности достиг предельных показателей. Совокупный размер теневого рынка товаров легкой промышленности достигает 1 трлн рублей (30% от суммарного объема ввозимых и производимых товаров легкой промышленности в РФ).

По мнению опрошенных изданием экспертов, предложения Минпромторга помогут навести порядок в отрасли и перевести работу предпринимателей данного сектора в правовое поле.

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