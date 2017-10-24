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Общество

Памятники искусства изучили студенты Псковского колледжа искусств в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге студенты 3-го курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошли учебную практику по изучению памятников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

За три дня под руководством преподавателей Марии и Константина Зининых группа посетила Эрмитаж, Главный штаб и Русский музей, где познакомилась с шедеврами западно-европейского и русского искусства, изученными ранее в курсе «История искусств».

Также студенты посетили Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого «Кунсткамера», а также Российский Этнографический музей, где группа изучила коллекцию русских костюмов и тканей, образцы изделий ремёсел и промыслов, бытовавших на Руси.

Кроме того, учащиеся колледжа побывали на лекции доктора исторических наук Изабеллы Шангиной «Жизненный путь человека в традиционных представлениях народа», а также стали участниками и зрителями проекта «Этническая музыка в музее».

Как отмечают преподаватели, выездная практика даёт возможность студентам путешествовать, знакомиться с памятниками культуры и старины других городов, расширяет кругозор и обогащает их профессиональные навыки.

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