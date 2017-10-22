Меры по поддержке малого бизнеса намерены продлить в России

18:25, 24 октября 2017, ПАИ

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность сохранения финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на резолюцию президента,.

В 2017-м финансирование МСП было снижено до 7,5 млрд рублей из-за падения доходов бюджета. Бизнес считает это показателем, который нужно зафиксировать на одном уровне на годы вперед, тогда как в бюджете на ближайшие три года утверждены 5 млрд.

Письмо президенту с просьбой о такой фиксации госрасходов в конце сентября направило бизнес-объединение «Опора России».

В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова изданию подтвердили, что соответствующее распоряжение президента получено и прорабатывается, поскольку «это направление — один из приоритетов для правительства на данный момент».