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Экономика

Меры по поддержке малого бизнеса намерены продлить в России

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность сохранения финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на резолюцию президента,.

В 2017-м финансирование МСП было снижено до 7,5 млрд рублей из-за падения доходов бюджета. Бизнес считает это показателем, который нужно зафиксировать на одном уровне на годы вперед, тогда как в бюджете на ближайшие три года утверждены 5 млрд.

Письмо президенту с просьбой о такой фиксации госрасходов в конце сентября направило бизнес-объединение «Опора России».

В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова изданию подтвердили, что соответствующее распоряжение президента получено и прорабатывается, поскольку «это направление — один из приоритетов для правительства на данный момент».

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