Псковская «Комсомолка» устраивает «Тур по новостройкам» 28 октября

10:00, 24 октября 2017, ПАИ

28 октября в 11:00 «Комсомольская правда – Псков» собирает своих читателей в заключительный октябрьский «Тур по Новостройкам». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, участникам мероприятия покажут квартиры в трёх жилых комплексах. Путевой лист будет состоять из таких пунктов, как «Образцовый квартал», «Европа» и «Пятый элемент».

Экскурсию проведут представители компании-застройщика, которые покажут, какие дома уже сданы, расскажут о планах развития каждого жилого комплекса, объяснят все нюансы, с которыми псковичи могут столкнуться при покупке квартиры, и подскажут, как можно сэкономить в таком важном деле.

Кроме того, у участников тура будет возможность оценить всю инфраструктуру района, вид из окна будущей квартиры, планировку жилища не на бумаге или с помощью интернета, а вживую.

Тут пройдет по следующим объектам: «Образцовый квартал» (Крестки, 7), «Европа» (Венская, 3 и Пражская, 8/12), «Пятый элемент» (Труда, 60), Записаться можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд от редакции «Комсомольской правды. Псков» (Пароменская, дом 21/33).