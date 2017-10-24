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Общество

Спиртное украл пскович в магазине на улице Гагарина

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Гагарина, поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 21-летнего псковича, который похитил из магазина спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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