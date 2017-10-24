Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Плюссе и Великих Луках

10:36, 24 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках и Плюссе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 23 октября в Великих Луках у дома по проспекту Гагарина полицейские остановили ВАЗ, за рулем которого находился 29-летний нетрезвый житель Великолукского района.

Утром 23 октября в Плюссе по улице Победы на «Шевроле» следовал 57-летний гражданин, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.