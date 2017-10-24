В Псковской области смертность от внешних причин сократилась на 18,2%

10:30, 24 октября 2017, ПАИ

В Псковской области за 9 месяцев 2017 года смертность от внешних причин сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до уровня 81,8%. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня на заседании администрации региона сообщил председатель госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Он отметил, что всего от внешних причин в январе-августе 2017 года в области умерли 535 человек, тогда как годом ранее – 660 человек. В том числе, сократилось число погибших в ДТП (60 случаев в 2017 против 68 в 2016-м), самоубийств (82/115) и убийств (30/35), случайных отравлений алкоголем (38/39). По случайным отравлениям алкоголем второй год подряд лидирует Опочка (было 4 случая, теперь 10), Великие Луки и Невельский район

Также в регионе на 3,7% снизилось количество пожаров (572/594) и погибших на них (55/72), в том числе детей (2/4).

На 29,4% снизилось количество происшествий на воде (36/51) и утонувших (32/41). При этом в сентябре 2017 года на водных объектах не погиб ни один человек, тогда как в 2016 году 5 человек утонули в первый месяц осени.

Значительное снижение количества самоубийств произошло в Пскове и Великих Луках. В 2016 году в двух городах зафиксирован 61 случай, в этом году - 25. При этом в районах, по словам Игоря Потапова, о подобном снижении говорить не приходится. Добровольно из жизни уходят, в основном, мужчины трудоспособного возраста от 20 до 60 лет. В этом году суицид совершили два подростка - в Печорах и Пскове.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников спросил, делался ли анализ причин суицида. Игорь Потапов сообщил, что этой проблемой в регионе подробно занимаются второй год подряд после известного случая с подростками в Стругах Красных в ноябре 2016 года, поэтому особое внимание уделяется именно этой возрастной категории. Игорь Потапов также отметил, что в области повышают квалификацию терапевтов и врачей общей практики, чтобы те смогли повысить выявляемость скрытой деперессии, которая и является одной из основных причин суицидов.

Среди основных причин ДТП представитель УМВД назвал отсутствие освещения после полуночи на большинстве дорог в населённых пунктах и некачественное состояние дорог - каждое третье ДТП в регионе происходит по этой причине. Он также выразил озабоченность обслуживанием дорог в зимний период и посетовал на недостаток комплексов фотовидеофиксации. Михаил Ведерников сказал, что по камерам на дорогах есть предложение от компании сотовой связи. Этот вопрос будет обсужден в ближайшее время.