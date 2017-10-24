Специалисты по защите леса подвели итоги полевого сезона в Псковской области

10:44, 24 октября 2017, ПАИ

Специалисты Центра защиты леса Новгородской области завершили полевые работы в рамках государственного лесопатологического мониторинга на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Российском центре защиты леса.

«Выборочные наземные наблюдения за санитарным состоянием лесов выполнены на площади 4 тыс. га, — сказал директор Центра Роман Глебов. — Из обследованных в текущем году объемов было выявлено нарушение устойчивости лесных участков на площади около 300 га. Причиной является повреждение стволовыми вредителями насаждений, ослабленных ранее снеголомом».

В целом по Псковской области развитие вредных организмов находится на минимальном уровне. Об этом говорят результаты выборочных наземных наблюдений за популяциями вредных организмов на 12 пунктах детального надзора и учетов вредителей (выборочных наземных наблюдений за лесопатологическим состоянием лесов) на площади 2 тыс. га.

Этому способствовали специфические погодные условия текущего года (холодные весна и лето с большим количеством осадков), которые оказались крайне неблагоприятными для развития вредителей. Небольшое увеличение численности наблюдалось на участках леса, поврежденных в прошлые годы действием погодных и почвенно-климатических факторов, отметили специалисты.

Всего на территории Псковской области числится 3,5 тыс. га поврежденных и погибших насаждений.

Детализировання информация о состоянии лесов регулярно передается в Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды для принятия управленческих решений.

Кроме того, завершены натурные работы на пунктах постоянного наблюдения (ППН). Эти пункты распределены равномерно по площади лесного фонда регионаи и представляют собой совокупность модельных деревьев, на которых с определенной периодичностью производится оценка ряда параметров.

Специалисты-лесопатологи в текущем году оценили состояние 825 модельных деревьев сосны, ели, осины, ольхи серой и березы. По итогам предварительного анализа данных можно сделать вывод, что основная часть деревьев (96%) не имеет признаков ослабления, и относится к категории здоровых; 3% деревьев ослаблены действием погодных условий и болезней леса; по 0,5% деревьев относятся к сильно ослабленным и усыхающим (по причине действия почвенно-климатических факторов).

Результаты оценки состояния деревьев на ППН будут являться одним из критериев выбора участков для проведения натурных работ по выборочным наземным наблюдениям за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов в следующем году, а также основой для прогнозирования лесопатологической ситуации в лесном фонде Псковской области.