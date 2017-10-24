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Общество

До -5 градусов ожидается в Псковской области 25 октября

25 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составляет -5…0, днем: 0…+5.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 
 

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