До -5 градусов ожидается в Псковской области 25 октября

13:09, 24 октября 2017, ПАИ

25 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составляет -5…0, днем: 0…+5.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

