Оптимистический и пессимистический прогнозы по выполнению бюджета Псковской области озвучила начальник финуправления

10:56, 24 октября 2017, ПАИ

Оптимистический и пессимистический прогнозы по выполнению плана бюджета Псковской области на 2017 год озвучила и. о. вице-губернатора, начальник финансового управления Татьяна Баринова. Соответствующий вопрос Татьяне Бариновой задал врио губернатора Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации Псковской области, которое проходит 24 октября.

Начальник финуправления отметила, что есть риск невыполнения доходной части бюджета. Оптимистический план – невыполнение в сумме порядка 99 млн рублей, пессимистический - порядка 700 млн рублей. Она пояснила, что пессимистический связан с тем, что 30-31 декабря - выходные дни, и, по словам Татьяны Бариновой, до конца неясно, когда будут поступать деньги, и как будет работать финансовая система (казначейство, банки). «Но здесь зависит и от подоходного налога - как выплатят за декабрь зарплату работодатели, многие выплачивают только в январе», - добавила она.

В ходе заседания Татьяна Баринова доложила, что доходы областного бюджета на 1 октября исполнены в сумме 17 млрд 468 млн рублей, что составляет 67,7% от годового плана. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 10 млрд 805,9 млн рублей, или 67,5% к годовым назначениям, сообщила сегодня

Исполнение по доходам к аналогичному периоду 2016 года составило 104,6%. По налоговым и неналоговым доходам рост доходов составил 102,8%.

При этом расходы областного бюджета за 9 месяцев составили 19 млрд 120,3 млн рублей, что составляет 66,0% к годовым назначениям, или 104,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Основная доля расходов бюджета - 56,3% или 10 млрд 771,6 млн рублей - приходится на социальную сферу, отметила Татьяна Баринова.

К началу октября дефицит бюджета составил 1 млрд 652,3 млн рублей, или 10,3% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Госдолг региона составляет 15,9 млрд рублей(91,1% от собственных доходов), из них 8,1 млрд - коммерческие кредиты, 7,1 – бюджетные.

Просроченная кредиторская задолженность перед бюджетом - 267 млн. Татьяна Баринова отметила, что в этом году районы не будут выплачивать области бюджетные кредиты.

Просроченной задолженности по долговым обязательствам область не имеет, подчеркнула начальник финуправления. Объем государственного долга области находится в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда не имеется, добавила она.