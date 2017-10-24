Состоялась встреча депутатов-коммунистов с Михаилом Ведерниковом

11:08, 24 октября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников продолжил серию встреч с фракциями регионального парламента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Разговор врио главы региона с депутатами-коммунистами, по оценке заместителя руководителя фракции Виктора Дули, был полезным для обеих сторон.

«Наша фракция подготовила несколько вопросов, касающихся основных проблем Псковской области, и надо отдать должное Михаилу Юрьевичу, он очень внимательно выслушал наши вопросы, вник и пообещал, что примет участие в их решении», - сказал Виктор Дуля.

«Я считаю, что польза будет от этой встречи и нам, коммунистам, для понимания роли губернатора, и губернатору – что есть такая партия, которая заинтересована в благополучии нашей Псковской области», - добавил парламентарий.

Коммунист отметил, что фракция КПРФ предупредила Михаила Ведерникова, что намерена часто обращаться к нему за помощью.