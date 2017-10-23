Подведены итоги независимой оценки качества услуг учреждений культуры Псковской области

11:32, 24 октября 2017, ПАИ

В Псковской области завершена оценка качества услуг, оказываемых учреждениями культуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по культуре, жители региона имели возможность оценить деятельность учреждений культуры, которые они посещали в этом году, при непосредственном получении желаемой услуги либо через Интернет на официальных сайтах учреждений.

Итоговый аналитический отчет размещен на сайте комитета в разделе «Независимая оценка качества». Кроме того, комитет разместил количественные показатели результатов оценки, на основе которых выстроены отраслевые рейтинги учреждений, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. В разделе сайта «Независимая оценка качества» жители региона могут ознакомиться с информацией о рейтинговой позиции учреждения культуры.

Независимая оценка качества услуг является приоритетным направлением деятельности Госкомитета Псковской области по культуре и Общественного совета по культуре при комитете.